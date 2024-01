Polizei Köln

POL-K: 240123-2-K Raubüberfall an Mülheimer Bushaltestelle - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Am Samstag (30. September 2023) soll ein junger, schlanker Unbekannter mit schwarzen Haaren und Oberlippenbart in einem Bus der Linie 152 an der KVB-Haltestelle Keupstraße in Mülheim versucht haben, einem Kölner (31) dessen Spielekonsole gewaltsam zu entreißen. Vor dem Angriff gegen 15 Uhr hatte der Geschädigte die Playstation in Porz gekauft und war damit an der Haltestelle Porz Markt eingestiegen. Beim Aussteigen in Mülheim soll der mit schwarzem Pullover und schwarzer Hose bekleidete Aggressor ihn mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Konsole gefordert haben. Als der Kölner der Aufforderung nicht nachkam, habe der Unbekannte ihn mit Faustschlägen und Tritten traktiert. Letztlich sei der Verdächtige ohne Beute über den Wiener Platz geflüchtet, wo er von einer Kamera der polizeilichen Videobeobachtung erfasst wurde. Auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses fahndet nun das Kriminalkommissariat 14 nach dem Flüchtigen.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/125330

Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

