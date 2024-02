Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Fahrraddieb nach Fahndungsdurchsage geschnappt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (30. Januar, 15:15 Uhr) aus einem Fahrradgeschäft an der Straße Am Buchenbaum ein hochwertiges, gelbes Pedelec gestohlen. Als der Inhaber (60) des Ladens den Diebstahl bemerkte, folgte er dem Täter bis zum Amtsgericht, wo der Mann auf dem Fahrrad in Richtung der Landfermannstraße wegfuhr.

Den verständigten Polizisten gab der Geschäftsmann eine Beschreibung des Flüchtigen: Demnach soll es sich um einen Mann Mitte 30 handeln, der circa 1,75 Meter groß ist und kurze, helle Haare hat. Bei der Tat trug der Dieb eine Schiebermütze, eine schwarze Winterjacke mit weißen Kragen, eine dunkle Jogginghose und dunkle Sneaker mit weißer Sohle.

Die Einsatzkräfte gaben die Beschreibung und Fluchtrichtung über Funk weiter, doch zunächst fehlte von dem Mann und dem Pedelec jede Spur. Um 18:20 Uhr bemerkte eine weitere Streifenwagenbesatzung einen 35-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zwar nicht zutraf, der jedoch auf einem gelben E-Bike, das dem entwendeten Rad ähnelte, die Hochfeldstraße entlangfuhr.

Als die Polizisten den Radfahrer anhielten und die Rahmennummer des Pedelec überprüften stellten sie fest, dass es sich um das zuvor gestohlene Zweirad handelt. Auf Nachfrage, woher er das Fahrrad habe, gab der Mann an, dass er sich das Rad von einem Freund geliehen habe. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad sicher.

Das Kriminalkommissariat 36 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell