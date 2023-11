Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand in der Goethestraße

Am gestrigen Abend um 21:31 Uhr wurde der IRLS-Unterweser ein Wohnungsbrand mit Personen in der Wohnung, in der Goethestraße 1, gemeldet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung aus der frontseitigen Wohnung im 2.OG, deutlich zu erkennen. Bereits zu Beginn des Einsatzes konnte an der Einsatzstelle sichergestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. 19 Bewohner hatten das Objekt unverletzt verlassen, wurden durch den Rettungsdienst Bremerhaven untersucht und anschließend in einem Fahrzeug von Bremerhaven Bus weiter betreut. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bremerhaven mit 3 Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung, konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Bis auf in die Brand- sowie die darüberliegende Wohnung, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 36 Einsatzkräften vor Ort. Über die genaue Brandursache, können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz dauerte bis nach Mitternacht.

