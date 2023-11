Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einladung an die Redaktion - Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf feiert Richtfest

Bremerhaven (ots)

Nach dem Spatenstich und der Grundsteinlegung findet am kommenden Dienstag, 14. November 2023 um 17.00 Uhr das Richtfest am neuen Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf vor geladenen Gästen statt. Das Dach des neuen Feuerwehrhauses (Bohmsiel 17) wird in den nächsten Tagen geschlossen.

Oberbürgermeister Melf Grantz, der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa und der Wehrführer Ullrich Knoll werden Grußworte sprechen. Im Anschluss wird der Richtspruch gehalten.

Die Redaktionen sind herzlich eingeladen am Richtfest teilzunehmen. Eine Anmeldung bis einschließlich Montag, 13. November 2023 per E-Mail unter presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de ist erforderlich.

