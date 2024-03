POL-WL: Haus nach Zimmerbrand unbewohnbar

Buchholz in der Nordheide (ots) - Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 16.-17.03.2024 Regesbostel - Einbruch in Einfamilienhaus In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.24 gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hohen Berg. Das Wohnhaus wurde durchsucht und die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. ...

