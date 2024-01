Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) - Einbruch in Apotheke

Lambsheim (ots)

Am 22.01.2024, gegen 23.40 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Einbruch in eine Apotheke in der Mühltorstraße gemeldet. Noch während der Anfahrt der Streifen meldete die Zeugin, dass sich eine Person mit einem silberfarbenen Fahrrad von der Tatörtlichkeit entfernt hätte. Eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte keine entsprechende Person festgestellt werden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an der Apotheke eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Nach Rücksprache mit dem Besitzer wurde ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

