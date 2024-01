POL-PDLU: Speyer - Auseinandersetzung führt zur Evakuierung eines Hauses

Neuhofen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr in der Industriestraße zum Brand eines Altkleidercontainers. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000EUR geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte telefonisch unter der 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion ...

