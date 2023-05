Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münsterstraße/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Münsterstraße sind Unbekannte am Freitag (26.05.23) in zwei Wohnungen eingebrochen. In beiden Fällen liegt die Tatzeit zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr. Auch gelangten sie an beiden Tatorten nach dem Aufbruch einer Terrassentüre ins Innere. Unter anderem flüchteten die Täter mit Schmuck. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

