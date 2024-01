Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Brand eines Kleinkraftrades

Speyer (ots)

Am 21.01.2024, kurz nach 18:30 Uhr, brannte ein Roller im Kapuzinerpark, neben dem Parkplatz der St. Joseph Kirche, bis auf den Metallrahmen komplett ab. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig und kümmert sich um den Abtransport. Bei dem Brand wurden keine Personen oder andere Sachen gefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Die Hintergründe für den Brand sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer zur genannten Zeit in der Nähe des Kapuzinerparks oder der St. Joseph Kirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell