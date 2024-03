Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tag der Kriminalitätsopfer am 22.03.2024

Landkreis Harburg (ots)

Digitale Gewalt kann jeden treffen

"Tag der Kriminalitätsopfer": WEISSER RING und Polizei warnen vor Gefahren im Netz

Was haben US-Popstar Taylor Swift und Berliner Rentner gemeinsam? Sie alle wurden im vergangenen Jahr Opfer von digitaler Gewalt: Swift durch gefälschte Nacktbilder, die Senioren durch Online-Betrug. Die Beispiele zeigen, welche unterschiedlichen Ausprägungen digitale Gewalt haben kann und dass wirklich jeder zum Opfer werden kann. Welche Ausmaße das Problem hat, möchte der WEISSE RING am Freitag, 22. März 2024, dem "Tag der Kriminalitätsopfer", besonders hervorheben - und darüber informieren, wie man sich schützen kann. Digitale Gewalt umfasst ein breites Spektrum an verschiedenen kriminellen Handlungen im Internet. Was all diese Delikte vereint: Sie werden im digitalen Raum und/oder mithilfe von technischen Kommunikationsmitteln wie zum Beispiel E-Mail oder SMS begangen. "Smartphone und Computer gehören heute fest zu unserem Leben dazu. Viele Bereiche des Alltags hat die Digitalisierung verändert und beschleunigt, und sie wird mit großen technischen Schritten weitergehen. Künstliche Intelligenz ist hier ein Stichwort", sagt Vera Theelen, Leiterin der Außenstelle im Landkreis Harburg. Die vielen positiven Aspekte des Internets hätten auch ihre Schattenseiten. "Alles, was uns im echten Leben bewegt, schlägt ebenso hohe Wellen im Netz. Seien es das aktuelle Weltgeschehen, Kriege, die aufgeheizte Stimmung, die Spaltung und die zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Das Internet wird zu einem Nährboden für Betrug, Gewalt, Hass und Hetze", berichtet Carsten Bünger, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Harburg. Gerade in den sozialen Netzwerken ist der Ton oftmals rau. Die abwertenden, oftmals menschenverachtenden Inhalte richten sich meist gegen vermeintlich Schwächere und Minderheiten, beispielsweise gegen Frauen, Homosexuelle sowie Migrantinnen und Migranten. Aber auch bekannte, in der Öffentlichkeit stehende Personen haben digitale Gewalttäter im Fokus, allen voran Politikerinnen und Politiker. Die Grünen-Politikerin Renate Künast musste 2022 bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um sich gegen Hasskommentare in den sozialen Medien zu wehren. Auch ihre Parteikollegin Ricarda Lang wird im Netz immer wieder Opfer von frauenfeindlichem Hass - der zuletzt sogar in physische Gewalt umschlug. Bei einer Veranstaltung im Februar 2024 hielten lautstark Demonstrierende die Politikerin 45 Minuten fest, bis sie schließlich von der Polizei befreit werden konnte. Wie weit Hass im Netz führen kann, zeigt der Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke im Jahr 2019. Dass Worten Taten folgen, ist kein Einzelfall. "Digitale Gewalt kann zu analoger Gewalt werden und umgekehrt, oft finden beide Formen sogar gleichzeitig statt", erklärt Außenstellenleiterin Vera Theelen. Laut einer Studie des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz von 2024 wurde jede zweite Person schon online beleidigt. Ein Viertel der Befragten sei mit körperlicher Gewalt und 13 Prozent mit sexualisierter Gewalt konfrontiert worden. Der Hass im Netz hat Folgen: Mehr als die Hälfte der in der Studie befragten Menschen bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung. "Gewalt im Internet schadet nicht nur den direkt Betroffenen. Sie greift die Grundlagen unserer Demokratie und Gesellschaft an. Gerade darum ist es so wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern dass wir uns alle klar und deutlich gegen Hass im Netz positionieren", so Carsten Bünger. Überlassen Sie den digitalen Raum nicht denjenigen, die fake-news oder Hass und Hetze verbreiten, schützen Sie sich und Ihre Kinder vor Straftaten wie Betrug, Cybermobbing oder Cybergrooming und achten Sie insbesondere auf eine zurückhaltende Verwendung von persönlichen Daten. Erstatten Sie ggf. eine Anzeige und holen Sie sich Rat und Hilfe bei Ihrer Polizei oder dem WEISSEN RING e.V., so der gemeinsame Appell von Polizei und WEISSEM RING. Hintergrund-Info zum "Tag der Kriminalitätsopfer" Seit 1991 macht der WEISSE RING mit dem "Tag der Kriminalitätsopfer" alljährlich am 22. März auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Er soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben. Inzwischen ist der Aktionstag fester Bestandteil im Kalender von Institutionen aus den Bereichen Politik, Justiz und Verwaltung, aber auch Vereinen und Schulen geworden.

Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von fast 3.000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat mehr als 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keine staatlichen Mittel.

Ansprechpartner für ergänzende Informationen: Polizeiinspektion Harburg: Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de Tel. 04181 285 108 WEISSER RING - Außenstelle Harburg (Kreis): Michael Kropp kropp.michael@mail.weisser-ring.de Tel. 0171 315 98 94

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell