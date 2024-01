Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben die Marmorfassade bzw. den Eingang eines Geschäftes an der Wallstraße mit einem Graffiti in blauer Farbe beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen dem Donnerstag (11.01., 18 Uhr)und Freitag (12.01., 10 Uhr). In den vergangenen Wochen soll es schon mehrfach solche Farbschmierereien an der Fassade gegeben haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise ...

mehr