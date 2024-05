Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrerin leicht verletzt++In Wohnhaus eingebrochen++Dachstuhlbrand eines Wohnhauses+ +Alkoholisiert Unfall verursacht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Motorradfahrerin leicht verletzt+ Emtinghausen. Eine 21-jährige Motorradfahrerin wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Unfall mit einem Lkw leicht verletzt. Der Lkw flüchtete vom Unfallort.

Die 21-Jährige war auf der Gödestorfer Straße in Richtung Gödesdorf unterwegs. In einer Linkskurve, in Höhe der Einmündung Willenbruch, kam ihr ein grüner Lkw entgegen. Ersten Informationen zufolge geriet dieser in der Kurve auf die Fahrbahn der 21-Jährigen und sie musste ausweichen. In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie verletzte sich leicht.

Hinweise zu dem Lkw können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Wohnhaus eingebrochen+ Schwanewede. In der Zeit von Dienstagabend 21 Uhr bis Mittwochabend, 21 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Herderstraße ein. Mittels Gewalteinwirkung öffneten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Verdächtige Beobachtungen in dem Bereich oder Hinweise zu den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Dachstuhlbrand eines Wohnhauses+ Hambergen. Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, geriet im Windhornsweg im Ortsteil Spredding der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand und brannte nahezu vollständig nieder. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Eine Spaziergängerin bemerkte dichten, grauen Rauch, welcher aus dem Dach des Wohnhauses kam und setzte den Notruf ab. Ein weiterer Zeuge informierte den Bewohner über das Feuer. Dieser konnte unverletzt das Haus verlassen.

Der Rauch aus dem Dach entwickelte sich zu einem Vollbrand des Dachstuhls. Die Feuerwehren Hambergen, Osterholz, Sandhausen und Buschhausen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und bekämpften den Brand. Die Löscharbeiten wurden durch den starken Wind erschwert, da dieser das Feuer immer wieder neu entfachte.

Im weiteren Verlauf brannte der Dachstuhl nahezu vollständig nieder. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Ein nahegelegenes Schwimmbad musste aufgrund der Rauchentwicklung ebenfalls geräumt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Alkoholisiert Unfall verursacht+ Ritterhude. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Honda geriet am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01.30 Uhr in der Ringstraße aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß zunächst mit dem Bordstein zusammen. In der Folge schleuderte er gegen einen Gartenzaun und überrollte eine Straßenlaterne. An einer Steinmauer kam der Pkw zum Stehen.

Der 20-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer flüchteten zu Fuß, konnten kurz darauf jedoch angetroffen und kontrolliert werden. Beide waren alkoholisiert. Ein Test bei dem 20-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Honda musste abgeschleppt werden.

