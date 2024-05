Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Geschäftsräume++Fahrradfahrerin übersehen++Unfall in Einmündung++Anhänger blockiert Fahrbahn++Mit E-Scooter zusammengestoßen++Verunreinigte Fahrbahn verursacht Unfall+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Geschäftsräume+ Verden. In der Straße Osterkrug brachen am Wochenende bisher unbekannte Täter in leerstehende Geschäftsräume ein. Sie öffneten ein Fenster und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Verden. Am Montagmorgen übersah ein 66-jähriger Fahrer eines Jaguars beim Einfahren auf die Hamburger Straße von einem Parkplatz eine Fahrradfahrerin und verletzte sie leicht. Die 55-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Dauelsen unterwegs und stürzte durch den Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

+Unfall in Einmündung+ Verden. Im Bereich der Einmündung der Carl-Hesse-Straße und der Lindhooper Straße stießen am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, zwei Pkw zusammen. Eine 59-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt.

Eine 80 Jahre alte Fahrerin eines Seat wollte von der Carl-Hesse-Straße auf die Lindhooper Straße in Richtung Innenstadt fahren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie dabei den Opel der 59-Jährigen, welche in Richtung Osterkrug unterwegs war. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

+Anhänger blockiert Fahrbahn+ Blender. Ein Pkw-Anhänger blockierte am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr die L203 im Bereich der Straße In der Marsch. Ein 63-jähriger Fahrer war mit seinem Gespann in Richtung Thedinghausen unterwegs. Während der Fahrt verrutschte die Ladung und der Anhänger riss von dem Audi ab. Der Anhänger blieb auf der Gegenfahrbahn stehen und die Ladung stürzte auf die Straße. Da es sich dabei um Asbestplatten handelte, unterstützte die Feuerwehr Blender bei der Entsorgung.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen+ Achim. Auf der Borsteler Landstraße kam es am Montag, gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ersten Informationen nach überquerten zwei Jugendliche, ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige, auf einem E-Scooter die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen ohne zuvor anzuhalten. In der Folge stießen sie mit dem Suzuki eines 42-Jährigen zusammen und stürzten. Die beiden Jugendlichen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter und dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

+Verunreinigte Fahrbahn verursacht Unfall+ Ottersberg. Auf einer verunreinigten Fahrbahn in der Straße Am Damm stürzte am Montagabend gegen 20.10 Uhr eine 17-jährige Motorradfahrerin. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte zwischen Ottersberg und Achim die Fahrbahn mit Gärresten aus einer Biogasanlage verunreinigt. Durch die Verschmutzung stürzte die 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad im Kreisverkehr und verletzte sich leicht. Die Feuerwehr Bassen musste zum Reinigen der Fahrbahn ausrücken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell