Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin schwerverletzt++Sachbeschädigung und Einbruch in Schule+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin schwerverletzt+ Oyten. In der Rudolf-Diesel-Straße verletzte sich heute Morgen, gegen 08:40 Uhr, eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Opel bei einem Verkehrsunfall schwer.

Ersten Informationen zufolge war sie mit ihrem Pkw in Richtung Oytermühle unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum am Straßenrand zusammen. Der Pkw kam in der Mitte der Fahrbahn auf der linken Seite zum Liegen.

Die Feuerwehr Oyten musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sachbeschädigung und Einbruch in Schule+ Schwanewede. Bei einem Einbruch in einer Grundschule in der Schulstraße beschädigten die bislang unbekannten Täter mehrere Gegenstände auf dem Dach. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag begaben sich die Täter auf das offene Schulgelände und kletterten auf die Dachfläche der Schule. Sie öffneten gewaltsam zwei Kuppelfenster und beschädigten zusätzlich einen Blitzableiter und die Fallrohre.

Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Erste Befragungen bei Anwohnern hatten ergeben, dass am Samstagabend mehrere Personen auf dem Schulgelände waren.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

