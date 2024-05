Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 11.05.2024

LK Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 11.05.2024

Landkreis Osterholz

Hambergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford verursachte am Freitagmorgen, um 03:55 Uhr einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Er befuhr die B74 in Fahrtrichtung Stade und kam aufgrund seiner Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw und anschließend mit einer Grundstücksmauer und einem Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Für das Strafverfahren wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Osterholz-Scharmbeck - Zwei leichtverletzte Fahrer nach Verkehrsunfall Auf der Bahnhofstraße in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Die 79 und 57 Jahre alten Fahrzeugführerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Die 79-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte in Höhe der Straße Am Stadtpark zu wenden. Hierbei übersah sie die in Fahrtrichtung Bahnhof fahrende 57- jährige Fahrerin eines Ford. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden anschließend einem Krankenhaus zugeführt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Landkreis Verden

Oyten - Flucht vor Polizei endet mit einem Verkehrsunfall mit Verletzten In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellen Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Autobahnpolizei bei der Tankstelle der Tank- und Rast Grundbergsee (BAB 1) ein Fahrzeug mit nicht passenden, entwendeten Kennzeichen fest. Bei dem Versuch das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen flüchtet der 26-jährige Bremer mit seinem mit mehreren Personen besetzten Fahrzeug. Bei der anschließenden etwa zwanzig Minuten andauernden Flucht ändert der Flüchtende mehrfach seine Richtung auf der BAB 1, bis er letztendlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und mit zwei der hinzugezogenen Funkstreifenwagen der Polizei kollidiert. Bei dem Zusammenstoß werden der Fahrzeugführer, seine Beifahrerin und 4 Polizeibeamte/innen leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wird die BAB 1 zum Teil gesperrt. Gegen den 26-jährigen werden Strafverfahren wegen Diebstahl, Tankbetrug, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und verbotenem Fahrzeugrennen eingeleitet.

