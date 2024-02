Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfallflucht

Zeugen und Unfallverursacher gesucht

Goch (ots)

Am Donnerstag (22. Februar 2024) kam es gegen 18:30 Uhr am Westring in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 50-jährige Frau aus Kleve wartete verkehrsbedingt an der Kreuzung, um geradeaus auf den Nordring zu fahren. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter kam aus Richtung Nordring und beabsichtigte mit seinem Fahrzeug, einem schwarzen Pickup, den Westring zu befahren. Beim Abbiegevorgang geriet der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug (schwarzer Suzuki Vitara) der Frau aus Kleve.

Der Wagen wurde dabei auf der Fahrerseite beschädigt, während sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernte. Die Frau aus Kleve sowie eine 18-jährige Frau, welche ebenfalls aus Kleve kommt und sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befand, wurden aufgrund von leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein muss.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Kleve (02821 5040) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell