Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Heckscheibe eines BMW 1er eingeschlagen

Täter entwenden Angelutensilien

Goch (ots)

Im Zeitraum Mittwoch (21. Februar 2024), 20:00 Uhr und Donnerstag (22. Februar 2024), 06:30 Uhr kam es an der Roggenstraße in Goch zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter schlugen die Heckscheibe eines abgestellten schwarzen BMW 1er ein und entwendeten mehrere Angelutensilien (u.a. mehrere Angelruten sowie einen Kescher). Zum Tatzeitpunkt war der Wagen, der auf einen 28-jährigen Mann zugelassen ist, in einer Tiefgarage abgestellt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

