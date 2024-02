Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Mehrere Werkzeuge aus Kfz entwendet

Polizei sucht Zeugen

Rees-Empel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (20. Februar 2024), 17:30 Uhr und Mittwoch (21. Februar 2024), 07:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "An der Landwehr" in Rees zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Ein oder mehrere Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise, Zugriff auf einen abgestellten weißen Ford Transit und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. einen Winkelschleifer, Akkuschrauber und Handkreissäge). Die 45-jährige Nutzerin des Wagens stellte den Diebstahl fest und informierte die Polizei.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell