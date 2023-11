Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle an der B 212 in Brake +++ Ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol +++ Wenige Verkehrsverstöße bei Großkontrolle an der B 212

Delmenhorst (ots)

Etwa 325 Fahrzeuge wurden im Rahmen einer groß angelegten Kontrollaktion unter Leitung der Polizei Brake an der Bundesstraße 212 in der Nacht von Samstag auf Sonntag überprüft. Ein Fahrzeugführer saß mit 1,04 Promille Atemalkohol am Steuer. Ein zweiter Mann führte sein Fahrzeug möglicherweise unter dem Einfluss von Cannabis. Ein dritter PKW-Fahrer führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Darüber hinaus wurden 41 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet - zwei davon wegen nicht ausreichend gesicherter Kinder im Fahrzeug.

Mit dem Ziel der "Bekämpfung der Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr" fanden sich am Samstag, 11. November 2023, ab 17:30 Uhr, 22 Beamt:innen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Brake ein.

Unterstützung erhielten sie von Beamt:innen der Wasserschutzpolizei Brake und Diensthundführer:innen der Polizeidirektion Oldenburg. Das Hauptzollamt Oldenburg war ebenfalls mit Einsatzkräften an der Kontrolle beteiligt - darunter ein Dokumentenprüfer und ein Rauschgiftspürhund.

Neben den genannten Schwerpunkten wurden im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes auch der technische Zustand der Fahrzeuge überprüft und anderweitige Verkehrsverstöße konsequent geahndet. "Mein Dank gilt allen Einsatz- und Unterstützungskräften, die motiviert und mit hohem Engagement an der heutigen Aktion mitgewirkt haben" sagt dazu André Wächter, Leiter des Polizeikommissariats Brake. "Natürlich freuen wir uns, wenn wir Straftaten aufklären oder mängelbehaftete Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen und so zur Sicherheit des Straßenverkehrs beitragen können" ergänzt der Kommissariatsleiter. "Die geringe Zahl der heute festgestellten Verstöße ist aber ebenso erfreulich, zeigt sie doch, dass unsere alltägliche präventive und repressive Verkehrssicherheitsarbeit wirkt und die weitaus überwiegende Zahl der Menschen gerade in der dunklen Jahreszeit die technische Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge im Blick zu haben scheinen" so Wächter weiter.

Ein besonderer Dank gilt den Angehörigen des Technischen Hilfswerks, Ortsgruppe Nordenham, die den Kontrollort ausleuchteten und natürlich den Mitarbeitenden der Straßenmeisterei Brake. Sie errichteten einen Geschwindigkeitstrichter auf der B 212. Der Verkehr auf der Bundesstraße konnte so bei niedriger Geschwindigkeit und damit relativ gefahrlos in Augenschein genommen und auf dem Gelände der Straßenmeisterei gestoppt werden.

Die 41 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden u.a. eingeleitet wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, nicht angelegter Sicherheitsgurte, überschrittener Hauptuntersuchungstermine und Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung oder der Fahrzeugbereifung.

Die Kontrolle an der B212 war am Sonntag, 12. November 2023, 02:00 Uhr, beendet. Dass die Überwachung des Straßenverkehrs wichtig und erforderlich ist, wird durch einen Verkehrsunfall in Lemwerder deutlich, bei dem ein stark alkoholisierter 26-Jähriger aus Bremen am frühen Samstag hohen Sachschaden verursacht hatte, glücklicherweise aber unverletzt blieb (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5646612).

