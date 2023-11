POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Einbruch in Apotheke Hude - In der Nacht vom 09.11.23 auf den 10.11.23, kommt es in Hude in der Parkstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter flexen im rückwärtigen Bereich das Schutzgitter eines Fensters ab. Anschließen verschaffen sie sich durch Aufbrechen Zugang zum Inneren. Dort durchsuchen sie alle Räume und entwenden eine kleinere Menge ...

