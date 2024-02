POL-KLE: Kreis Kleve - Landesweite Verkehrsstrategie #LEBEN / Kreispolizeibehörde Kleve veröffentlicht keine Messstellen mehr

Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (18. Februar 2024) kam es gegen 01:00 Uhr an der Gerhard-Storm-Straße in Emmerich zu einer Körperverletzung. Ein 32-jähriger Mann aus Emmerich war mit seinem Hund an der Straße unterwegs, als er, laut eigenen Angaben, plötzlich von fünf Personen angegriffen wurde. Die Täter schlugen und traten auf den Mann ein, welcher ...

