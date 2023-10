Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 20.10.2023 parkte die Geschädigte in der Zeit von 09:15 Uhr bis 15:30 Uhr ihren weißen Pkw Skoda in Saalfeld in der Kulmbacher Straße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsgeschäftes. In dieser Zeit fuhr vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw an die Fahrerseite der Geschädigten und entfernte sich danach pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Pkw Skoda entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0275031 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

