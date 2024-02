Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Kranenburg (ots)

Am Freitag (24. November 2023) kam es gegen 12:05 Uhr in einem Ladenlokal in Kranenburg zu einem Diebstahl. Der unbekannte männliche Täter entwendete zwei Parfüms und Zubehör für Hunde. Der Täter versteckte die Ware unter seiner Jacke und verließ das Geschäft ohne die Artikel zu bezahlen. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zum Täter machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/128080

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell