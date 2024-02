Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Diebstahl: Wer kennt den Täter?

Weeze (ots)

Am Dienstag (18. Juli 2023) betrat gegen 02:40 Uhr ein unbekannter Täter den Gartenbereich der Heilpädagogischen Wohnstätte. Der unbekannte Täter wurde an der Örtlichkeit, Wellerstraße in Weeze, dabei videografiert, wie er sich im Gartenbereich der Anlage umschaute. Nach aktuellem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Person dort Gartenmöbel entwenden wollte. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Mann entdeckt und angesprochen. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin ohne Diebesgut mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/128092

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell