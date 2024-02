Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0062--Polizei stellt sieben Jugendliche nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

Ort: Ritterhude, OT Ihlpohl, Lesumer Straße Zeit: 03.02.2024, 04:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei fassten am frühen Samstagmorgen in Burglesum sieben Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren, nachdem sie in Ihlpohl mehrere Autos beschädigt hatten. Dabei wurden die Täter durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, der umgehend die Polizei verständigte.

Gegen 04:30 Uhr traf die Polizei in der Wollinstraße auf die gemeldeten Jugendlichen. Sie wurden zuvor im nahegelegenen Ihlpohl von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie an mehreren Autos in der Lesumer Straße die Außenspiegel abtraten. Anschließend gingen die Täter weiter in Richtung Lesum. Dort konnten Einsatzkräfte die Gruppe stellen.

Gegen das Septett fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Darüber hinaus wurden gegen zwei besonders unkooperative Jugendliche noch weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

