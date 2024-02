Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0060 --Polizei begleitet Demo--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Mitte Zeit: 04.02.24, 11-15 Uhr

An der heutigen Demo in Bremen unter dem Motto "Gegen den Rechtsruck", siehe hierzu auch die Pressemeldung 56, nahmen etwa 16500 Personen teil. Die Polizei begleitete die Versammlung.

Nachdem sich tausende von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Leibnizplatz eingefunden hatten, setzten sich die Menschen gegen 13 Uhr in Richtung Domshof in Bewegung. Am Rande des Aufzuges kam es in Höhe der Balgebrückstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Streithähne wurden von der Polizei getrennt und anschließend von der Versammlung ausgeschlossen. Einer der beiden Akteure biss einem Polizisten dabei in die Hand und verletzte ihn leicht. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt. Ein weiterer Demoteilnehmer beleidigte eine Polizistin und sieht nun auch strafrechtlichen Ermittlungen entgegen.

Die Kundgebung wurde gegen 15 Uhr an ihrem Zielort am Domshof ohne weitere besondere Störungen beendet.

