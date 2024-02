Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0058 --Junge Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff / Schwachhausen, OT Weidedamm / Radio Bremen, Innsbrucker Straße / Emil-Trinkler-Straße Zeit: 01.02.2024, 09:45 Uhr / 13:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen versuchten zunächst zwei junge Einbrecherinnen, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in Findorff zu verschaffen. Eine 14-jährige Jugendliche wurde daraufhin von einem Zeugen gestellt. Am Mittag brachen dann zwei 13-Jährige in eine Wohnung in Schwachhausen ein. Beide Kinder konnten durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen gestellt werden.

Gegen 09:45 Uhr klingelten zwei junge Mädchen an der Tür eines Einfamilienhauses im Ortsteil Weidedamm. Als niemand die Tür öffnete, begaben sich beide in den hinteren Garten. Zwei aufmerksame Nachbarn informierten den gerade nach Hause kehrenden 75-jährigen Eigentümer. Die beiden Einbrecherinnen wurden daraufhin beim Aufhebeln eines Fensters in flagranti erwischt. Der 75-Jährige konnte eine 14-Jährige nach kurzer Verfolgung festhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Die zweite Täterin flüchtete. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 14-Jährige in eine Jugendhilfeeinrichtung geschickt.

Am späten Mittag hebelten zwei 13-jährige Kinder eine Haus- und Wohnungstür in Schwachhausen auf und durchsuchten diverse Räume in der betroffenen Wohnung. Dabei entwendeten sie Schmuck, Uhren und Bargeld. Auch hier alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, sodass schnell eintreffende Einsatzkräfte den Jungen und das Mädchen samt vermutlich gestohlener Gegenstände und Einbruchswerkzeug stellen konnten. Die beiden Einbrecher wurden nach Abschluss der Maßnahmen an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Sachverhalten dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell