Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0055--Erneut Trickbetrüger in Bremen unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hans-Huckebein-Weg Zeit: 31.01.2024, 15:00 Uhr

Drei unbekannte Männer gaben sich am Mittwoch in Sebaldsbrück als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma aus. Sie gelangten so an einen hohen Bargeldbetrag. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern.

Am Mittwochnachmittag boten drei Unbekannte im Hans-Huckebein-Weg einer 83 Jahre alten Frau Gartenarbeiten an. Sie einigten sich mit der Seniorin auf eine Anzahlung und begannen mit den Arbeiten im Vorgarten. Kurze Zeit später verabschiedeten sich die Männer und gaben an, die weiteren Arbeiten am Folgetag ausführen zu wollen. Die in bar geleistete hohe Anzahlung nahmen sie mit.

Das Betrüger-Trio sprach fließend Deutsch, untereinander unterhielt man sich aber in einer osteuropäischen Sprache. Der erste Mann soll 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine schlanke Statur, dunkle Haare, braune Augen und trug ein grünes Oberteil. Der zweite Mann soll 45 bis 55 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte mittelblonde, nach hinten gegelte Haare und trug einen dunkel gemusterten Pullover und Jeans. Der dritte im Bunde soll ebenfalls 45 bis 55 Jahre alt sein und 1,55 bis 1,60 Meter groß bzw. klein. Er hatte eine auffällig große Zahnlücke im Unterkiefer, roch nach Alkohol und war dunkel gekleidet. Die Männer benutzten einen weißgrauen Lkw Pritsche der Marke Mercedes oder VW, wobei der Aufdruck auf der Plane nicht lesbar war.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung zu gewährleisten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell