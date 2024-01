Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0052 --Messerangriff auf 25-Jährigen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Eindhover Straße Zeit: 30.01.24, 14:00 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag zwischen zwei sich bekannten Männern im Ortsteil Sodenmatt wurde ein 25-Jähriger mit einem Messer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bremen nahm den 23-jährigen mutmaßlichen Angreifer fest.

Am Dienstag gegen 14 Uhr wählte ein 25-jähriger Mann den Notruf und gab an, mit einem Messer angegriffen und im Schulterbereich verletzt worden zu sein. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen einen ihm bekannten Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Rettungskräfte übernahmen die Versorgung des Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Haftprüfung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell