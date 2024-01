POL-HB: Nr.: 0050-- Männer nach Streit im Straßenverkehr verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 27.01.24, 14.30 Uhr Ein Ladendieb entwendete am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Bremer Altstadt 42 Energydrink Dosen. Gegen den Intensivtäter wurde Haftbefehl erlassen. Der 31-jährige Mann wurde in dem Discounter in der Langenstraße dabei erwischt, wie er die Energydrinks in seiner Jacke und in seinem Rucksack versteckte. Der Clou: An der ...

mehr