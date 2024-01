Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0047 --Ladendieb ohne Flüüügel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 27.01.24, 14.30 Uhr

Ein Ladendieb entwendete am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Bremer Altstadt 42 Energydrink Dosen. Gegen den Intensivtäter wurde Haftbefehl erlassen.

Der 31-jährige Mann wurde in dem Discounter in der Langenstraße dabei erwischt, wie er die Energydrinks in seiner Jacke und in seinem Rucksack versteckte. Der Clou: An der Kasse bezahlte er lediglich eine Flasche Bier. Nach Ansprache durch das Sicherheitspersonal gab er die Tat zu und händigte die Diebesbeute bereits vor Eintreffen der Polizei der Filialleitung wieder aus. Die Einsatzkräfte nahmen den Intensivtäter fest, ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 31-Jährige wurde anschließend nicht nur ohne Energie, sondern auch ohne Flügel der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell