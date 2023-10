Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Autofahrer nimmt entgegenkommenden Auto die Vorfahrt - zwei leicht verletzte Personen

Nettetal (ots)

Am Montagmorgen um 5:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B509 und Dornbuscher Straße in Nettetal zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 34-jähriger Viersener fuhr auf der B509 in Richtung Dyck und bog nach links in die Dornbuscher Straße ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Autofahrer aus Nettetal, welcher ihm aus Richtung Dyck entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch diesen wurden beide Fahrer leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt. /cb (1038)

