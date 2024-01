Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0049 --Falscher Fuffziger--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen-Osterholz, OT Hemelingen, OT Osterholz, Schlengstraße, Osterholzer Heerstraße Zeit: 29.01.24 - 30.01.24

Zwei 19 und 24 Jahre alte Männer brachten am Montag und Dienstag in Hemelingen und in Osterholz Falschgeld in Umlauf. Die Polizei Bremen kam dem Duo schnell auf die Schliche. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Ermittler weitere gefälschte 50-Euro-Scheine.

Tatorte waren eine Apotheke in der Schlengstraße und eine Tankstelle in der Osterholzer Heerstraße. Hier bezahlten die jungen Männer Tabletten, bzw. Zigaretten und Getränke mit falschen Geldscheinen. Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen konnte das Duo identifiziert werden. Am Dienstagabend wurden auf richterliche Anordnung die Wohnungen der beiden durchsucht. Beim 24-Jährigen stellte die Polizei unter anderem gefälschte 50-Euro-Scheine in Höhe von 7000 Euro sicher. Dazu beschlagnahmten die Einsatzkräfte in beiden Wohnungen weitere Beweismittel. Die Ermittlungen wegen Geldfälschung und des Inverkehrbringens von Falschgeld dauern an.

Die Polizei informiert: Wer Falschgeld entgegennimmt und dies zu spät erkennt, hat in mehrfacher Hinsicht den Schaden: Er bekommt keine Entschädigung, und wer Falschgeld wissentlich weitergibt, macht sich strafbar! Zu Ihrem Schutz und um den Fälschern das Absetzen falscher Banknoten zu erschweren, raten wir Ihnen:

- Bei Falschgeldverdacht benachrichtigen Sie umgehend die Polizei

- Geben Sie das Falschgeld nicht an den Herausgeber zurück und auf keinen Fall an andere Personen weiter. Sie können sich dadurch selbst strafbar machen

- Versuchen Sie den Falschgeldherausgeber bis zum Eintreffen der Polizei zum Verbleiben zu bewegen. Sollte dies nicht gelingen, so prägen Sie sich sein Aussehen ein. Notieren Sie sich das Kfz-Kennzeichen eines gegebenenfalls benutzten Fahrzeuges

- Stecken Sie das Falschgeld in einen Briefumschlag. Fingerabdrücke sind wichtige Spuren

- Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei und geben Sie sachdienliche Hinweise

Unternehmen Sie nichts, wodurch Sie sich selbst oder andere Personen in Gefahr bringen!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell