POL-HB: Nr.: 0053--Polizei fasst Metalldiebe

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Marschgehren Zeit: 30.01.24, 22.45 Uhr

Am späten Dienstagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei zwei Tatverdächtige, die mit einem weiteren Komplizen versuchten, auf einem Firmengelände in Blumenthal größere Mengen an Kupferkabel zu entwenden.

Die beiden mit frischer Erde beschmutzten Verdächtigen fielen einer Polizeistreife im Bereich eines Heizwerkes in der Straße Marschgehren auf. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten eine Säge und Kneifwerkzeuge bei den beiden 36 und 46 Jahre alten Männern. Auf dem angrenzenden Gelände des Heizungswerkes entdeckte die Streife mehrere Meter im Erdreich freigeschaufeltes und durchtrenntes Kupferkabel. Ein dritter Komplize flüchtete, bevor das zum Abtransport gelegte Kabel in einem in der Nähe geparkten Wagen verstaut werden konnte.

Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

