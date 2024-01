Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0054 --Antanzdiebe festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Burgdamm, Am Burger Bahnhof Zeit: 30.01.24, 08:20 Uhr

Nachdem einem 37-jährigen Mann am Dienstagmorgen in Bremen Burgdamm sein Portemonnaie durch zwei Trickdiebe gestohlen wurde, stellten schnell eingetroffene Einsatzkräfte die beiden 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen. Während der polizeilichen Maßnahmen konnten den Jugendlichen aus Algerien weitere, ähnliche Straftaten zugeordnet werden.

Am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr sprach ein 17-jähriger Jugendlicher einen 37-jährigen Mann am Burger Bahnhof an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Währenddessen näherte sich sein 16-jähriger Komplize und entwendete dem 37-Jährigen das Portemonnaie. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten beide Trickdiebe noch in Tatortnähe stellen. Bei dem 16-Jährigen wurden bei seiner Durchsuchung insgesamt fünf Smartphones, teilweise in seinen Socken versteckt, aufgefunden. Da diese vermutlich aus weiteren Straftaten stammen, wurden sie beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtigen wieder entlassen. Kurz darauf versuchte der 17-Jährige, weitere Antanzdiebstähle in unmittelbarer Nähe zu begehen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die den Jugendlichen erneut festnahm.

Die 16- und 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell