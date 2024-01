Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Komm ins Team 110 - Infoveranstaltung zum Polizeiberuf am 30. Januar

Oberbergischer Kreis (ots)

Am 30. Januar bietet die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf an. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet im Polizeigebäude an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in 51643 Gummersbach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Einstellungsberatung gibt einen Einblick in den Verlauf des Studiums und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW. Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Auswahlverfahren und ausreichend Raum, um persönliche Fragen zu klären. Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für den Studienbeginn im Herbst 2025, um eine Karriere beim Team 110 zu starten. Bewerbungsschluss für den direkten Studienbeginn ist am 08. Oktober 2024.

Interessierte ohne Fachhochschulreife oder Abitur können sich bei der Infoveranstaltung rund um das Thema Fachoberschule Polizei informieren. Das Fachabitur Polizei richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Inhalten erhalten diese dann nach erfolgreicher Prüfung das Fachabitur Polizei. Mit dem Fachabi Polizei in der Tasche müssen die Bewerbenden kein erneutes Auswahlverfahren durchlaufen - sie können direkt mit dem dualen Studium bei der Polizei beginnen. Lediglich die charakterliche und medizinische Eignung wird erneut geprüft. Einstellungsberaterin Nicole Cescotti-Söhns steht für Fragen zum Fachabitur Polizei, zum Polizeiberuf und den Einstellungsvoraussetzungen gerne zur Verfügung und ist per Mail unter personalwerbung.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de oder per Telefon unter Rufnummer 02261 / 8199 2221 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.genau-mein-fall.de und www.next-level-polizei.de

