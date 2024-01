Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen

Gummersbach (ots)

Zwischen 3.15 Uhr und 4.07 Uhr am Mittwochmorgen (24. Januar) sind Unbekannte in einen geparkten VW Polo in Gummersbach-Bernberg eingebrochen. Dazu schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein Tablet aus dem Wagen. Der Polo parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Sportanlage an der Dümmlinghauser Straße. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell