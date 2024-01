Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 29-Jähriger schlägt nach Diebstahl um sich

Gummersbach (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Gummersbacher, der am Montag (22. Januar) nach einem Diebstahl auf zwei Zeugen eingeschlagen hat. Der Tatverdächtige hatte gegen 09.50 Uhr in einem Geschäft an der Gummersbacher Straße (Gummersbach-Niederseßmar) nach einer Spardose für Trinkgeld gegriffen und war mit dieser aus dem Geschäft gelaufen. Zwei Angestellte nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen kurz darauf stellen. Dieser wehrte sich mit Tritten und Schlägen, wobei die Zeugen die Gegenwehr ohne Verletzungen überstanden. Sie hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. In der Spardose befanden sich übrigens lediglich 2,60 Euro.

