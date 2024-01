Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechs Autoaufbrüche in Gummersbach-Bernberg

Gummersbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (21./22. Januar) haben Unbekannte in Gummersbach-Bernberg sechs Autos aufgebrochen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, schlugen der oder die Täter jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. Aus vier Autos fehlte nichts, aus den anderen beiden Fahrzeugen wurden zwei Tankkarten sowie eine Geldbörse gestohlen. Abstellorte der Fahrzeuge waren im Ammer-, Drossel-, Fasanen- und Taubenweg. Vermutlich lag die Tatzeit in den frühen Morgenstunden, da in einem Fall das Fahrzeug erst gegen 02.30 Uhr abgestellt worden war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

