Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Kindertagesstätte Puderbach

Puderbach (ots)

In der Zeit vom 28.07.2023, 15:30 - 31.07.2023, 07:10 Uhr kam es zum Einbruch in eine sich derzeit im Neubau befindliche Kindertagesstätte in der Ortslage Puderbach. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei Türen durch die Täter angegangen und aufgehebelt. Ob dort etwas entwendet wurde kann derweil noch nicht abschließend gesagt werden. Es liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell