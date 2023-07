POL-PDNR: Unfallzeugen gesucht

Ehlscheid (ots) - In der Nacht vom 29.07.2023 auf den 30.07.2023 gegen 03:45 Uhr kam es im Rosenweg in Ehlscheid zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Bewohner wurde zur genannten Zeit durch verdächtige Geräusche an einer Nebeneingangstüre geweckt. Als er auf die Terrasse trat flüchteten zwei männliche Personen vom Grundstück, stiegen in einen an der Straße abgestellten, weißen Mercedes Vito und ...

