Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Auf der Straße "Im Mauren Garten" hat sich am Montagabend (22. Januar) eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau aus Wiehl war gegen 21.20 Uhr von Neuklef aus kommend in Richtung Hengstenberg unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Fiat verlor. Ihr Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte anschließend auf eine Wiese, wobei der Fiat einen Stacheldrahtzaun durchbrach. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell