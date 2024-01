Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gefährliche Körperverletzung - Waffe gezückt und abgedrückt

Waldbröl (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19. Januar), gegen 5:40 Uhr, kam es im Bereich Wiedenhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf des Streits zog ein 29-jähriger Waldbröler eine Schusswaffe aus seiner Jackentasche und bedrohte damit seinen 28-jährigen Kontrahenten. Er schoss ihm ins Bein und entfernte sich anschließend mit seinen Begleitern in einem Auto vom Tatort. Der 28-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es persönliche Hintergründe für die Tat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

