Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Im Rettungswagen randaliert

Wipperfürth (ots)

Weil ein 20-jähriger Wipperfürther am Samstagmorgen (20. Januar) in einem Rettungswagen randalierte, eilten Polizisten zur Unterstützung herbei. Bei ihrem Eintreffen zeigte sich der 20-Jährige zunächst ruhig und kooperativ. Plötzlich schlug die Stimmung jedoch um. Er versuchte zu flüchten und schlug mehrfach gegen den Kopf eines Polizisten. Die Einsatzkräfte fixierten ich daraufhin und legten ihm Handschellen an. Er wurde auf Anordnung des Ordnungsamtes in eine Klinik für psychische Gesundheit eingewiesen. Ein Polizist erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell