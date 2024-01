Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300kg Streusalz gestohlen

Waldbröl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16./17. Januar) zwölf Säcke Streusalz von der Ladefläche eines Mercedes Sprinter gestohlen. Der Wagen parkte in der Zeit zwischen 22 Uhr und 12.30 Uhr auf der Brölstraße zwischen der Straße Fichtenweg und Walberfeldstraße. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 0226 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell