POL-GM: Polizei ermittelt wegen Wucher

Wiehl (ots) - Im Rewe-Markt an der Wiesenstraße hat ein Unbekannter am Dienstagabend (16. Januar) einen Werkzeugkoffer gestohlen, den Handwerker bei Renovierungsarbeiten im Bereich der Fischtheke abgestellt hatten. Anhand von Videoaufnahmen konnte ermittelt werden, dass ein Mann gegen 19.15 Uhr den Werkzeugkoffer ergriff und den Markt anschließend verließ. In dem Koffer befand sich ein Akku-Bohrhammer der Marke Hilti samt Zubehör. Der Verdächtige war dunkel gekleidet, ...

