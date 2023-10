Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Warnung der Wasserschutzpolizei M-V

Waldeck (ots)

Die Wasserschutzpolizei warnt vor deutlich höheren Wasserständen insbesondere an der Westküste Mecklenburg-Vorpommerns am heutigen und in den kommenden Tagen. In Stahlbrode haben sich nach Meldung der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund bereits Boote aufgrund von Sturm und Hochwasser gelöst. Dadurch wurden diese und benachbarte Boote teilweise augenscheinlich erheblich beschädigt. Die Boote wurden von der örtlichen Feuerwehr gesichert. Den Eigentümer von Sportbooten, deren Boote an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns liegen, wird an dieser Stelle empfohlen ihre Boote zu kontrollieren entsprechend zu sichern. Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und bringen sie sich nicht in Gefahr!

