Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf der Einsatzfahrt kam es zum Unfall

Wiehl (ots)

Auf der Einsatzfahrt eines Notarztes kam es am Donnerstag (18. Januar) auf der Bechstraße in Wiehl-Bielstein zu einem Unfall. Ein Unfallbeteiligter zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 50-jährige Fahrer eines Notarztwagens fuhr um 13:35 Uhr hinter einem Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten auf der vorfahrtsberechtigten Bechstraße. Nachdem der Rettungswagen die Einmündung Damtestraße passiert hatte, bog der 86-jährige Fahrer eines Mercedes auf die Bechstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Notarztwagenfahrer nach links, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Er zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Sowohl an dem Mercedes als auch an dem Notarztwagen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

