Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einsatzkräfte angegriffen

Lindlar (ots)

Am Ende einer Karnevalsveranstaltung im Lindlarer Festzelt im Carola-Lob-Weg kam es am Samstagabend (20. Januar) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Die aufgeheizte Stimmung rief die Polizei auf den Plan. Als diese gegen 19:30 Uhr den 33-Jähigen aus dem Festzelt führen wollten, zeigte er sich sehr aggressiv und versuchte sich loszureißen. Die Polizisten brachten ihn schließlich zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Ein 21-Jähriger stürmte daraufhin auf die Einsatzkräfte zu und forderte, dass sein Bekannter freigelassen werden sollte. Dazu schlug er auf die Polizisten ein. Eine Beamtin verletzte er dabei im Gesicht. Auch er wurde daraufhin fixiert. Während dem Transport zur Polizeiwache zeigte sich der 33-Jährige weiterhin aggressiv; mehrfach griff er die Beamten an. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Er kam in eine Zelle, in der die Nacht bis zu seiner Ausnüchterung verbrachte. Auf ihn wartet eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 21-Jährige hatte sich bereits nach kurzer Zeit wieder beruhigt; er konnte entlassen werden. Auch er blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt.

