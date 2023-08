Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Tier in Not

Schermbeck (ots)

Am Freitagabwnd gegen 18:40 Uhr wurde Löschzug Gahlen mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" in die Straße "Im Aap" alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsätzkräfte einen verletzten Mäusebussard in einer Lohre vor. Der Vogel wurde mittels einer Decke beruhigt und nach Absprache mit dem NABU zu einer Tierarztpraxis in Voerde transportiert. Anschließend wurde das Tier der NABU Auffangstation in Voerde übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 20:11 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell